В сети появилась новая информация о ремейке Resident Evil 4

Производство ремейка культового хоррора с элементами выживания Resident Evil 4 находится на завершающем этапе. Об этом сообщает портал Twisted Voxel, ссылаясь на короткое интервью продюсера проекта Есиаки Хирабаяси с японским изданием Famitsu.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о состоянии ремейка Resident Evil 4 Хирабаяси рассказал, когда его спросили о планах на 2023 год. Разработчик отметил, что в ближайшее время команда поделится со СМИ новой информацией об игре и добавил, что она находится на финальной стадии создания. Японец также заявил, что в 2023 году хочет обзавестись портативной консолью Steam Deck и улучшить свои навыки походника.

Исходя из ответа Хирабаяси, в Twisted Voxel предположили, что разработка обновленной версии Resident Evil 4 идет по плану и, скорее всего, ей ничего не помешает выйти в запланированный день - 24 марта 2023 года.

Ремейк Resident Evil 4 заявлен для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.