Названы лучшие игры 2022 года

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры для ПК 2022 года. Список доступен на сайте площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Топ из 40 игр был составлен на основе рецензий журналистов. На первом месте оказалась Persona 5 Royal, которая имеет рейтинг 95 баллов. Версия тайтла для компьютеров вышла осенью - авторы отметили, что в Persona 5 Royal приятно играть на ПК и Steam Deck с высокими настройками графики. На втором и третьем местах разместили Elden Ring и Dwarf Fortress - они получили 94 и 93 балла соответственно.

В первую десятку также вошли God of War, Chained Echoes, The Stanley Parable: Ultra Delxue, Neon White, The Legend of Heroes: Trails from Zero, NORCO и Cuphead: The Delicious Last Course.

В списке лучших игр по версии агрегатора Metacritic также оказались Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Vampire Survivors, Total War: Warhammer III, Destiny 2: The Witch Queen, Death Stranding: Director's Cut, Gordian Quest и прочие. Замкнула топ-40 игра Never Awake, получившая 84 балла из 100.