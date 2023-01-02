2022 год признан самым богатым на релизы для Steam

2022 год стал самым успешным в истории магазина Steam по количеству релизов. Это следует из ежегодного отчета портала SteamDB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, за 2022 год в Steam появилось 12,9 тыс. новых игр. При этом в 2021 году вышло 11,5 тыс. новых проектов, а в 2020 году - 9,8 тыс. Причем самым плодотворным месяцем в 2022 году для Steam оказался октябрь - лишь за этот месяц в магазине появились 1,2 тыс. новых проектов. Реже всего игры выходили в феврале 2022 года - всего 922.

Вместе с тем, портал SteamDB также назвал самые высокооцененные проекты 2022 года. Первое место в этом рейтинге заняла казуальная игра Vampire Survivors, в которой из 165,9 тыс. отзывов 98% были положительными.

Vampire Survivors доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S, а также Android и iOS.