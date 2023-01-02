Представлена необычная линейка компактных смартфонов Duoqin Qin 3

Компания Duoqin анонсировала продажу смартфонов линейки Qin 3. Устройства дочернего бренда Xiaomi позиционируются как гаджеты для борьбы с зависимостью от смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Линейка Qin 3 состоит из моделей Qin 3, Qin 3 Pro и Qin 3 Ultra. Известно, что Qin 3 и Pro оснащены компактным 5,5-дюймовым дисплеем с вырезом-"челкой", а Ultra - экраном диагональю 5,05 дюйма с круглым вырезом.

Известно, что Qin 3 поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Qin 3 Pro и Ultra доступны в модификациях 6/128 и 8/256 соответственно. Более подробная информация о новинках будет объявлена позже.

Компания уже запустила предзаказы на гаджеты. Так, Qin 3, Pro и Ultra доступны по цене от с 1 тыс., 1,4 тыс. и 1,6 тыс. юаней соответственно.