Японский суперкомпьютер "Фугаку" сможет выполнять квантовые вычисления к 2025 году

Специалисты японского государственного Института естественных наук (RIKEN) совместно с экспертами компании Fujitsu планируют к 2025 году реализовать проект интеграции возможностей квантовых вычислений в суперкомпьютер "Фугаку", что позволит выполнять сложнейшие вычисления для разработки новых лекарств, материалов и в других высокотехнологичных отраслях. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета Nikkei.

Квантовые компьютеры могут производить вычисления в 100 млн раз быстрее, чем обычные суперкомпьютеры, однако существующие квантовые компьютеры требуют очень мощных систем охлаждения и нестабильны в работе.

Рикэн планирует соединить создаваемый квантовый компьютер и второй самый быстрый в мире суперкомпьютер "Фугаку", разработанный с участием Fujitsu. Квантовый компьютер будет проводить основной массив вычислений, а "Фугаку" анализировать полученные результаты для поиска необходимого решения. Первый японский квантовый компьютер, как ожидается, будет создан в городе Вако недалеко от Токио к концу марта.

Для разработки технологии связи между квантовым компьютером и "Фугаку" Рикэн будет сотрудничать с компаниями Toyota, Hitachi и Sony.

По мнению экспертов, за гибридным подходом, использующим совмещение квантовых вычислений и возможностей суперкомпьютера, большое будущее. Над этим работают корпорации Google и Amazon. По оценкам Boston Consulting Group, к 2040 году квантовые вычисления будут приносить доходы в $850 млрд ежегодно.