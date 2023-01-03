SpaceX привлекла $750 млн в ходе очередного инвестраунда

Аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) привлекла $750 млн в рамках очередного инвестраунда, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Таким образом, компания была оценена в $137 млрд, сообщает CNBC.

SpaceX, являющаяся крупнейшей частной компанией США, производит космическую технику и занимается запуском кораблей семейства Dragon, что позволяет доставлять экипажи и грузы на Международную космическую станцию. Кроме того, ей принадлежит сервис спутникового интернета Starlink, который Маск обещал со временем выделить в самостоятельную компанию.

За последние годы SpaceX несколько раз привлекала капитал. В 2021 году она получила от инвесторов почти $1,9 млрд, в прошлом году - свыше $2 млрд. В число инвесторов компании входят Founders Fund, Sequoia и Gigafund.