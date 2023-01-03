Владельцам Apple Watch посоветовали подождать до 2024 года

Умные часы Apple Watch Ultra получат важные улучшения только в 2024 году, в том числе увеличенный дисплей с технологией Micro LED. Об этом рассказал аналитик Haitong International Tech Research Джефф Пу в своем отчете для инвесторов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ожидаю падения продаж Apple Watch в 2023 году из-за отсутствия значительного обновления спецификаций", - отметил инсайдер. По его словам, модели Apple Watch 2023 года будут несколько скучными для тех, кто ждал более существенного обновления функционала умных устройств.

Аналитик заверил, что лучше подождать 2024 года, так как именно в модельный ряд этого года Apple Watch Ultra будет использовать панель Micro LED вместо OLED. Micro LED - это альтернатива OLED, которая может достигать еще более высоких уровней яркости с более высокой точностью цветопередачи.

"Apple Watch Ultra 2024 года будет иметь более крупный 2,1-дюймовый дисплей по сравнению с 1,93 дюйма в текущей модели. Apple может просто уменьшить лицевую панель, чтобы сохранить размеры умных часов неизменными", - заключил Пу.