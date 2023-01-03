Windows 10 "опередила" Windows 11

Операционная система Windows 11 во многих ситуациях оказалась медленнее Windows 10, выяснили журналисты PCWorld, которые сравнили скорость работы двух ОС от Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что тестирование проводилось на компьютерах с процессорами Intel Alder Lake с гибридной архитектурой и новой технологией Thread Director. Журналисты пояснили, что в прошлом Microsoft уверяла о разработке Windows 11 с целью максимально эффективно использовать доступное оборудование.

Специалисты PCWorld протестировали процессор Raptor Lake-S Core i9-13900K в Windows 11 22H2 и Windows 10 22H2. Иногда Windows 11 работала лучше, однако во многих сценариях разница была минимальной. В некоторых случаях Windows 10 и вовсе оказывалась быстрее, несмотря на более позднюю дату выхода.

Согласно итоговым результатам, в PCWorld констатировали практически одинаковую производительность обеих ОС с небольшим преимуществом Windows 10. Единственное заметное исключение - шутер от первого лица Counter-Strike: Global Offensive. В этом случае Windows 11 оказалась заметно лучше предшественницы.