SpaceX запустила ракету-носитель с коммерческими спутниками

Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту 114 коммерческих аппаратов. Трансляция запуска ведется на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запуск ракеты в рамках миссии Transporter-6 состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:56 по местному времени.

Falcon 9 доставит на околоземную орбиту 114 микроспутников и других аппаратов, их развертывание начнется примерно через час после запуска.