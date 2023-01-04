https://news.day.az/hitech/1525362.html SpaceX запустила ракету-носитель с коммерческими спутниками
SpaceX запустила ракету-носитель с коммерческими спутниками
Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту 114 коммерческих аппаратов. Трансляция запуска ведется на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Запуск ракеты в рамках миссии Transporter-6 состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:56 по местному времени.
Falcon 9 доставит на околоземную орбиту 114 микроспутников и других аппаратов, их развертывание начнется примерно через час после запуска.
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