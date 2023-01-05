Google разрабатывает бесплатный инструмент для борьбы с террористическими материалами

Google разрабатывает бесплатный инструмент модерации, который небольшие веб-сайты смогут использовать для выявления и удаления террористических материалов. Дело в том, что новое законодательство Великобритании и ЕС обязывает интернет-компании предпринимать больше шагов для борьбы с незаконным контентом, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Новый режим регулирования вызвал опасения, что небольшие стартапы не в состоянии соответствовать требованиям, а нехватка ресурсов ограничит их способность конкурировать с более крупными технологическими компаниями.

Инструмент Jigsaw от Google призван оказать содействие стартапам с этим, помочь модераторам-людям принимать решения в отношении контента, помеченного как опасный и незаконный. Google начнет тестирование на двух неназванных сайтах в начале этого года.