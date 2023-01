Лучшие компьютерные игры 2022 года

В сервисе дистрибуции цифровых копий видеоигр Steam появился список лучших проектов 2022 года. В него вошли игры, победившие в различных номинациях премии The Steam Awards. Каждый победитель определялся голосованием пользователей платформы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, лучшей игрой года стала Elden Ring. Новый проекта от авторов серии игр Dark Souls обошел в голосовании Dying Light 2, Call of Duty: Modern Warfare II, God of War и Stray.

Главным VR-проектом года стала версия стелс-экшена Hitman 3 для шлемов Oculus и Valve Index. Приключениям лысого киллера со штрих-кодом на затылке удалось обойти в голосовании Among Us VR, Bone Lab, Green Hell VR и Inside the Backrooms.

Приз за лучшую поддержку от разработчиков ушел игре Cyberpunk 2077. За победу в этой номинации также боролись Dota 2, Project Zomboid, No Man's Sky и Deep Rock Galactic.

Остальные номинации и победители:

"Друг познаётся в игре" - Raft;

"Выдающийся визуальный стиль" - Marvel's Spider-Man: Miles Morales;

"Самый инновационный геймплей" - Stray;

"Лучшая игра, которая вам не даётся" - Elden Ring;

"Лучший саундтрек" - Final Fantasy VII Remake Intergrade;

"Лучшая игра с выдающимся сюжетом" - God of War;

"Устройтесь поудобней" - LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;

"Лучшая игра на ходу" - Death Stranding Director's Cut.