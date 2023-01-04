Компания Asus представила необычный контроллер для Xbox

В рамках технологической выставки Consumer Electronic Show 2023 (CES 2023) компания Asus показала фирменный контроллер ROG Raikiri Pro для консолей Xbox. Об этом сообщает издание DigitalTrends, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главной особенностью новинки является наличие встроенного OLED-экрана, который располагается над кнопкой Xbox. Функция дисплея настраивается: на него можно выводить как уровень заряда аккумулятора, так и иконки запущенных игр.

Также ROG Raikiri Pro отличается от стандартного контроллера Xbox двумя кнопками в верхней части корпуса, которые позволяют переключаться между пресетами, не входя в настройки консоли или игры.

На нижней части новинки расположены четыре дополнительные клавиши. Назначение каждой можно запрограммировать при помощи специальной утилиты для компьютера ROG Armoury Crate.

ROG Raikiri Pro можно использовать в связке не только с Xbox, но и ПК. Для этого гаджет оборудован тремя режимами подключения: Bluetooth, радиоканал с частотой 2,4 ГГц и провод USB-С.

Asus не раскрыла стоимость ROG Raikiri Pro, но отметила, что новинка появится в продаже во втором квартале 2023 год.