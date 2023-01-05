Владельцу Facebook и Instagram грозит штраф

Компании Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, грозит штраф в размере 390 миллионов евро.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступила в среду ирландская компания-регулятор в области защиты персональных данных DPC. Помимо оплаты штрафа, Meta должна будет изменить свою политику в области персонализированной рекламы в соцсетях, которую DPC считает слишком навязчивой и нарушающей права пользователей.

По оценкам DPC - ведущей компании в области защиты личных данных в Европе, - Meta чересчур свободно распоряжается личной информацией подписчиков и использует в рекламных целях данные, которые должны быть конфиденциальными по принятым в ЕС законам - конкретно, по закону о защите персональных данных, общему для всего Евросоюза (GDPR).

В пресс-релизе DPC указано, что Meta должна изменить свои правила обращения с личными данными подписчиков в течение трёх месяцев.

Жалобы пользователей на политику Meta поступали с 2018 года.

Компания Meta была зарегистрирована в США в 2021 году. Её генеральный директор - программист и бизнесмен Марк Цукерберг, создатель социальной сети Facebook. Помимо Facebook, Meta принадлежат социальные сети и мессенджеры Instagram, WhatsApp и Oculus.