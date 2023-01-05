Apple представила набор аудиокниг, озвученных искусственным интеллектом

Apple незаметно запустила каталог книг, озвученных искусственным интеллектом, что может стать началом конца для людей-чтецов, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале говорится, что стратегия знаменует собой попытку перевернуть прибыльный и быстрорастущий рынок аудиокниг, но она также обещает усилить проверку в отношении Apple по антиконкурентному поведению.

Популярность рынка аудиокниг резко возросла в последние годы, и технологические компании изо всех сил пытаются закрепиться на нем. Продажи в прошлом году подскочили на 25% и составили более 1,5 млрд долларов. Инсайдеры отрасли считают, что к 2030 году мировой рынок отрасли может составить более 35 миллиардов долларов.

Apple должна была запустить проект в середине ноября, но отложила его, так как увольнения в Meta и хаос, связанный с поглощением Twitter Илоном Маском, омрачили технологический сектор, указывают авторы издания.

В приложении "Книги" компании размещен каталог произведений. Их описали как "рассказанные цифровым голосом на основе чтеца".

В последние месяцы Apple обращалась к независимым издателям в качестве потенциальных партнеров, в том числе к некоторым на канадском рынке, но не все согласились участвовать в проекте. Apple обещала писателям гонорары только от продаж. Издатели, участвовавшие в проекте, должны были подписать соглашение о неразглашении информации.

Издатели, авторы и литературные агенты, побеседовавшие с The Guardian, заявили, что в случае успеха эта стратегия может иметь серьезные последствия для рынка. Однако другие настроены скептически.

"Чтец создает совершенно новый вид искусства в аудиокниги, и мы считаем, что это мощная вещь. Они создают что-то, что отличается от печатной книги, но это добавляет ценность в этой новой форме искусства", - поделился своим мнением Дэвид Кэрон, сопродюсер крупнейшего канадского издателя аудиокниг.