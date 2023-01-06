Австралия купит HIMARS у США

Австралия купит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS у США к 2026 году. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что благодаря закупке американской системы австралийская армия получит "беспрецедентный ударный потенциал дальнего радиуса действия". Всего к 2026 году планируется закупить 20 РСЗО. Общая сумма закупок составит 1-2 миллиарда австралийских долларов (от 681,5 миллиона до 1,36 миллиарда долларов США).

Помимо этого, в следующем году Австралия закупит норвежские ракеты Naval Strike Missile (NSM) для своих военных кораблей.