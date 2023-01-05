В Китае показали бюджетную альтернативу iPhone 14 Pro

Китайский бренд Letv анонсировал бюджетный смартфон S1 Pro, повторяющий дизайн iPhone 14 Pro. Об этом сообщает портал Gizmochina. Ранее эта же компания начала продажи клона iPhone 14, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Letv S1 Pro позаимствовал у флагманского смартфона Apple исполнение выреза под фронтальную камеру, оформление блока камер и очертание самого устройства. Несмотря на сходство, клон под управлением Android все же отличается широкими рамками вокруг экрана, и, вероятнее всего, отсутствием похожего функционала в аналоге Dynamic Island.

Известно, что за производительность в Letv S1 Pro отвечает чип Huben T7510, также известный как Unisoc Tiger T751. По данным источника, чипсет схож по своей мощности со среднебюджетным решением Qualcomm Snapdragon 7-ой серии. Более подробные характеристики устройства пока не раскрываются.

Производитель обещает, что стоимость Letv S1 Pro не превысит 1 тыс. юаней. Дата полноценной презентации смартфона не называется.