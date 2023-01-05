Samsung представила первый в мире OLED-экран с яркостью 2000 нит и сертификацией UDR

В ходе выставки потребительской электроники CES 2022 южнокорейская компания Samsung Display представила новый OLED-экран для смартфонов с максимальной яркостью 2000 нит. Об этом сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что дисплей прошел сертификацию международной организации Underwriters Laboratories и получил отметку Ultra Dynamic Range (UDR). Для сравнения Samsung также привезла на выставку современный OLED-кран.

Кроме того, инженеры увеличили до 2000 нит яркость и улучшили характеристики экрана, сохранив при этом низкое энергопотребление.

По заявлениям Samsung, динамический диапазон, отображаемый на экранах смартфонов, становится все более важным с увеличением количества качественного контента.