Lenovo выпустит планшет, который по размерам сопоставим с ноутбуком

По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Lenovo готовит к выходу конкурента iPad Pro под названием Tab Extreme. Об этом он сообщил на своей странице в китайской соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, планшет получит 14,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3000х1876 пикселей с поддержкой технологии Dolby Vision. Отмечается, что устройство предложит многозадачную работу с открытием до 10 небольших окон.

Также планшету Lenovo Tab Extreme приписывают восемь динамиков JBL, флагманский чипсет Dimensity 9000 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Судя по изображениям, планшет получит поддержку стилуса и клавиатуры-аналога Magic Keyboard от Apple.

Инсайдер предупредил, что устройство окажется недешевым, однако точную стоимость называть не стал.

Дата презентации Lenovo Tab Extreme и информация о его доступности за пределами Китая пока не раскрываются.