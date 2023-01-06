Представлен Motorola ThinkPhone с крышкой из арамидного волокна

В любом случае, Motorola принадлежит Lenovo, так что это не особо важный аспект. Важно то, что это первый смартфон под брендом Think, который Lenovo заполучила вместе с бизнесом ПК от IBM. Ориентированы такие продукты обычно на бизнес-сегмент, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В случае с ThinkPhone, позиционирование примерно такое же. В частности, Motorola выделяет ряд функций, которые должны позволить удобнее использовать новинку в качестве рабочего инструмента. Вот что по этому поводу пишет сама Motorola:

Instant Connect: телефон и ПК могут мгновенно обнаруживать друг друга и подключаться, когда находятся рядом и в одной сети Wi-Fi.

Unified Clipboard: легко копируйте и вставляйте текст или последние фотографии, отсканированные документы и видео между устройствами.

Unified Notifications: телефонные уведомления одновременно появляются на телефоне и в Центре уведомлений Windows. Щелчок по уведомлению автоматически запускает соответствующее телефонное приложение на экране ПК.

File Drop: перетаскивание файлов между ThinkPhone и ПК.

App Streaming: откройте любое приложение Android прямо на ПК.

Advanced Webcam: используйте камеры ThinkPhone в качестве веб-камеры для видеовызовов.

Как видим, функций действительно немало, и они ориентированы в первую очередь на улучшение взаимодействия смартфона и ПК. Кроме того, на смартфоне из коробки предустановлены Microsoft 365, Outlook и Teams.

Ещё одна особенность - красная кнопка на боковой грани. Она ответственна за функцию Walkie Talkie в Teams. А ещё на смартфон можно проецировать экран рабочего стола Windows и таким образом управлять ПК.

Отдельном можно выделить физическую защиту в рамках стандарта MIL-STD-810H, которая обеспечивается в том числе задней крышкой из арамидного волокна. Защита от воды и пыли (IP68) также присутствует.

Программная защита представлена платформой безопасности ThinkShield, ПО Moto Threat Defense, Moto OEMConfig и Moto Device Manager. Приложение Moto Secure позволяет удалённо настраивать параметры экрана блокировки, сетевых предупреждений и многого другого, что пригодится корпоративным клиентам. А ещё смартфон оснащён отдельным процессором безопасности Moto KeySafe.

Что касается более привычных параметров, сердцем новинки служит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, есть 8 либо 12 ГБ ОЗУ, от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной 15-ваттной, 50-мегапиксельная основная камера, сверхширокоугольная разрешением 13 Мп, Wi-Fi 6E, стереодинамики и экран pOLED диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+, но без повышенной кадровой частоты.

В продаже новинка появится в ближайшие месяцы, но цены пока нет. Учитывая аппаратные характеристики и множество программных решений, дешёвым смартфон точно не будет.