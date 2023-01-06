Фестиваль TEKNOFEST-2023 охватит 3 крупнейших города Турции

В городе Измир, где со 2 по 5 марта пройдет один из этапов крупнейшего в мире Фестиваля авиации, космонавтики и технологий - TEKNOFEST, продолжается подготовка к этому масштабному событию, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Фестиваль, который пройдет под руководством Турецкого фонда технологической команды (T3 Foundation) с участием большого числа учреждений и организаций, собирает на своей площадке генераторов инновационных идей, которые хотят воплотить в жизнь свои мечты в 100-летие Республики.

В 100-летнюю годовщину Республики TEKNOFEST - 2023 пройдет сразу в трех городах Турции: Измире (2-5марта), Анкаре (16-19 марта) и Стамбуле (с 30 апреля по 6 мая).

Такие турецкие города как Измир и Анкара впервые будут принимать TEKNOFEST.