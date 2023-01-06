https://news.day.az/hitech/1525911.html Япония выделит $15 млрд на производство полупроводников
Япония выделит $15 млрд на производство полупроводников
Правительство Японии выделил $15 млрд на производство полупроводников. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Правительство Японии в прошлом месяце утвердило дополнительный бюджет для финансирования отрасли по производству полупроводников. Мы инвестируем в эту отрасль $15 млрд в ближайшие месяцы и годы", - сказал он.
По его словам, безопасность в сфере производства полупроводников является одним из важнейших вопросов для властей Японии.
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