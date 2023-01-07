США продадут Финляндии тактические ракеты и авиабомбы

Госдеп США одобрил поставку Финляндии тактических ракет AIM-9X Block II и управляемых авиационных бомб AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), а также сопутствующего оборудования на общую сумму $323,3 млн. Об этом сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как отметили в ведомстве, правительство Финляндии обратилось с просьбой о закупке 40 тактических ракет AIM 9X Block II и 48 авиационных бомб AGM-154 JSOW. Также упоминаются авиационные учебные ракеты, летательные аппараты, транспортные средства свободного плавания, вспомогательное оборудование, учебные пособия и программное обеспечение системы вооружения. Общая стоимость составляет $323,3 млн.

"Предлагаемая продажа улучшит боевые возможности Финляндии с точки зрения вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также окажет положительное воздействие на отношения США со странами Северной Европы. Финляндия намеревается использовать эти вооружения и сопутствующие услуги для применения своими истребителями", - говорится в документе.

Согласно документу, продажа этих вооружений не приведет к изменению базового военного баланса в регионе.