Владельцев PlayStation 5 предупредили о поломке

Блогер 68Logic, который с 2010 года занимается ремонтом игровых консолей во Франции, предупредил владельцев PlayStation 5 о том, что вертикальная установка со временем часто приводит к поломке устройства. Об этом он сообщил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не ставьте вашу PS5 вертикально. В итоге будет вот такой результат [внутри консоли] - жидкий металл появится в системе охлаждения", - написал специалист и приложил снимок одной из сломанных приставок от Sony.

По его словам, такая проблема возможна даже, несмотря на то, что процессор и радиатор системы охлаждения внутри PlayStation 5 очень плотно прижаты друг к другу во избежание подобных "протечек".

При этом мастер заверил, что при условии горизонтальной установки консоли никаких последствий не грозит, так как жидкий металл останется на месте даже при нагреве приставки.

Из-за "протекания" жидкого металла консоль может продолжать работу, но будут заметны проблемы, такие как перегрев чипа и повышенное энергопотребление. Также возрастает риск короткого замыкания в любой момент игры.

По словам 68Logic, ситуация связана с неидеальным дизайном самой PlayStation 5. В компании Sony в прошлом неоднократно заявляли, что консоль PlayStation 5 можно использовать как вертикально, так и горизонтально. Во многих рекламных кампаниях приставка установлена вертикально. Для устойчивого размещения устройства вертикально в комплекте с каждой PlayStation 5 поставляется специальная подставка.