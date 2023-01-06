Данные сотен миллионов пользователей Twitter оказались в свободном доступе

На одном из хакерских сайтов нашли базу с данными 200 млн пользователях соцсети Twitter в свободном доступе. Об этом рассказали специалисты по безопасности компании Privacy Affairs, сообщает The Register, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По версии аналитиков, это подлинная и вычищенная от двойников база данных, о похищении которой сообщалось в конце декабря 2022 года. Тогда хакеры потребовали от Twitter и руководителя компании Илона Маска $200 тыс. за базу из 400 млн аккаунтов.

При этом в массив данных не включены пароли и адреса пользователей. В базе размещена такая информация, как логины, никнеймы, даты создания профилей, число подписчиков и адреса электронной почты.

В Privacy Affairs констатировали, что этих данных недостаточно для прямого взлома аккаунтов, однако хакеры могут ими воспользоваться для попыток взломов с помощью социальной инженерии. Например, отправки фальшивых писем с требованием поменять пароль.

Специалисты выяснили, что в базе данных на 65 ГБ содержится информация об аккаунтах Дональда Трампа-младшего, гендиректора Google Сундара Пичаи, компании SpaceX, телекомпании CBS Media и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).