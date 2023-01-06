У пользователей Android появится спутниковая связь лучше, чем в iPhone 14

Компания Qualcomm презентовала новую технологию Snapdragon Satellite для передачи данных от смартфона к спутнику, как это реализовано в смартфонах линейки iPhone 14. Об этом сообщает GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с технологией Qualcomm пользователи смартфонов на Android, в отличие от гаджетов Apple, смогут и принимать данные со спутника. Однако спутниковая связь будет доступна только на устройствах с новым чипом Snapdragon 8 Gen 2.

В компании утверждают, что технология будет доступна во всем мире благодаря 66 спутникам компании Iridium, занимающейся орбитальной связью. Qualcomm рассказала, что благодаря технологии пользователи смогут отправлять смс-сообщения или вести переписку в мессенджерах даже в тех районах, где отсутствует сотовая связь.

В GSMArena пояснили, что спутники Iridium были запущены в космос еще 25 лет назад, поэтому поддерживают лишь устаревшие стандарты скоростей, но этого будет достаточно для целей, указанных Qualcomm. Snapdragon Satellite запустят в некоторых регионах мира со второй половины 2023 года.