Созданы очки, восстанавливающие зрение у слабовидящих

Технологические компании Biel Glasses из Испании и Panasonic из Японии представили умные очки для восстановления зрения у слабовидящих. Как сообщается в официальном блоге корпорации из Осаки, специалисты совместно создавали полезный гаджет с 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Искусственный интеллект и машинное зрение распознают окружение, а AR-технология адаптирует ее. Например, формируя данные в виде ясно различимых графических указаний", - отметил представитель Panasonic. Впервые новинку показали на выставке технологических достижений CES 2023 в Лас-Вегасе.

В качестве дисплеев используются микро-OLED экраны с разрешением 5.2K, а система из плоских линз позволяет сделать гаджет максимально компактным. Для облегчения ношения используется система креплений, равномерно распределяющая вес очков.

В Biel Glasses уверены, что гаджет поможет владельцам снова "видеть" препятствия и другие опасности для безопасного самостоятельного передвижения.