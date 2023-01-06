Популярные игры подорожали в Steam

Издатели популярных игр на ПК резко подняли цены на многие проекты в сервисе Steam, стоимость покупки увеличилась до 300% у пользователей, зарегистрированных в Турции и Аргентине. На это обратил внимание Telegram-канал "Йети", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что поднятие цен произошло после завершения зимней распродажи. Из крупных издателей выделили компанию Ubisoft.

Больше всего цены выросли в Турции и Аргентине, хотя изменения коснулись и пользователей других стран из-за новой политики владельца Steam, компании Valve. Еще в конце октября 2022 года Valve обновила рекомендованные региональные цены в Steam.

В результате Assassin's Creed Odyssey стала стоить 699 лир вместо 269 лир. Таким же образом были повышены цены на Far Cry 5 и Watch Dogs 2.

Для аргентинских аккаунтов Odyssey и Far Cry 5 стали стоить 6 тыс. песо, а Watch Dogs 2 - 5 тыс. песо, хотя в прошлом эти игры стоили 3 тыс. песо и 2,5 тыс. песо соответственно.