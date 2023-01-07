В Британии в феврале первое судебное дело возьмет робот-адвокат. На слушаниях в следующем месяце ответчик получит совет от искусственного интеллекта, об этом сообщили в британском издании Daily Mail. Технология основана на продукции компании DoNotPay, созданной в 2015 году для обжалования парковочных штрафов, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в статье говорится, что первый в мире робот-адвокат будет работать на смартфоне обвиняемого и изучать комментарии, чтобы дать своему клиенту инструкции о том, что говорить в свою защиту. Местонахождение здания суда, суть обвинения и имя обвиняемого не раскрываются. Daily Mail пишет, что, возможно, в скором времени не будет ни судей, ни прокуроров, ни адвокатов, их заменит искусственный интеллект.