Китайская компания Oppo приступила к разработке фирменных процессоров для смартфонов

Китайская компания Oppo планирует начать производство фирменных процессоров для смартфонов. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на источник в тайваньской полупроводниковой отрасли. Первый чипсет появится на рынке уже в 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках проекта Oppo сотрудничает с тайваньской полупроводниковой компанией TSMC. Первый процессор Oppo будет произведен по четырехнанометровому техпроцессу, а также получит поддержку внешнего модема 5G и стандарта питания Finfet.

Ожидается, что рабочий прототип вычислительно блока Oppo будет готов уже во втором квартале 2023 года. Серийное же производство чипов стартует в третьем квартале.

Впрочем, другой источник GizmoChina считает, что Oppo может отложить релиз процессоров на 2024 год. Тогда у компании получится выпустить на рынок чипы, изготовленные уже по трехнанометровому техпроцессу, что положительно скажется на его энергоэффективности.

Компания Oppo уже имеет опыт в проектировании процессоров. В прошлом она выпустила чип для обработки изображения с камер Mari Silicon.