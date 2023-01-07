Samsung раскрыла точную дату презентации флагмана Galaxy S23

Шоу Galaxy unpacked, в рамках которого Samsung покажет серию новых флагманских смартфонов Galaxy S23, состоится 1 февраля 2023 года. Об этом сообщает издание SamMobile, ссылаясь на постер, который появился на официальном сайте колумбийского подразделения компании Samsung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованном постере изображены три объектива камеры, один из которых является перископическим, а также лист какого-то растения. Последняя деталь, скорее всего, намекает на то, что фирменным цветом новой линейки смартфонов станет зеленый.

На баннере также написан слоган будущего мероприятия: "Грядут эпические моменты". Вероятно, он является отсылкой к новым фотовозможностям Galaxy S23.

По слухам, Galaxy unpacked пройдет в Сан-Франциско. В рамках мероприятия компания Samsung покажет как минимум три новые модели флагманских смартфонов: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, а также Galaxy S23 Ultra. Ожидается, что все новинки поступят в продажу 7 февраля 2023 года.