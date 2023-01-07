Apple отложила анонс устройства смешанной реальности
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Гарнитура смешанной реальности (mixed reality, MR) от Apple будет представлена весной или летом 2023 года. Об этом сообщает издание CNBC, ссылаясь на известного инсайдера и аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще летом 2022 года Куо утверждал, что Apple представит новинку в январе 2023 года. Однако, по новым данным информатора, Apple отложила смотрины MR-устройства. Причиной отсрочки стала "совокупность проблем с программным и аппаратным обеспечением" гаджета.

Куо считает, что Apple представит MR-гарнитуру не раньше второго или даже третьего квартала 2023 года. Инсайдер возлагает надежду на весеннее мероприятие Apple для СМИ, которое обычно проводится в марте или апреле, а также на июньскую конференцию для разработчиков WWDC.

CNBC отмечает, что, по слухам, новинка Apple станет главным конкурентом Oculus от Meta и будет стоить в диапазоне от $2 до $3 тыс.