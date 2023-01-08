Twitter продолжает сокращать специалистов
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Американская компания Twitter продолжает сокращение сотрудников, занимающихся модерацией контента. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Информация о начале увольнений появилась в ноябре 2022 года. Под сокращение попадали подрядчики, в частности, занимающиеся модерацией контента.

"Twitter Inc. при новом владельце Илоне Маске провел еще больше сокращений в своей и без того радикально сокращенной команде доверия и безопасности, занимающейся глобальной модерацией контента", - передает агентство.

Уточняется, что сокращения затронули сотрудников Twitter в Дублине и Сингапуре.

В декабре также сообщалось, что компания Twitter приняла решение о роспуске совета по доверию и безопасности, который, в том числе занимался консультациями по вопросам безопасности в соцсетях и борьбе с призывами к насилию.