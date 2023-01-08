https://news.day.az/hitech/1526472.html Apple нанимает сотрудников в Индии для открытия магазинов
Apple нанимает сотрудников в Индии для открытия магазинов
Американская корпорация Apple нанимает сотрудников в Индии, так как готовится к открытию в стране первых флагманских магазинов, сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Компания начала нанимать сотрудников розничных магазинов в Индии и разместила планы по заполнению многих других вакансий, так как готовится открыть свои первые флагманские магазины на втором по величине рынке смартфонов в мире в этом квартале", - отмечается в публикации.
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