Apple нанимает сотрудников в Индии для открытия магазинов

Американская корпорация Apple нанимает сотрудников в Индии, так как готовится к открытию в стране первых флагманских магазинов, сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Компания начала нанимать сотрудников розничных магазинов в Индии и разместила планы по заполнению многих других вакансий, так как готовится открыть свои первые флагманские магазины на втором по величине рынке смартфонов в мире в этом квартале", - отмечается в публикации.