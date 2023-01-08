Назван главный конкурент Apple среди производителей смартфонов

Южнокорейская компания Samsung в 2022 году сохранила свою долю от продаж смартфонов и статус главного конкурента американской Apple, однако лидерство все равно остается за производителем iPhone. Об этом говорится в новом отчете Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным специалистов, в 2022 году Apple сохранила лидерство по доходам от продажи смартфонов. Американская корпорация даже увеличила свою долю, в то время как Samsung удалось сохранить статус-кво, в отличие от остальных вендоров.

В Counterpoint Research указали, что Apple увеличила долю с 37,1% до 42%, несмотря на то, что в целом продажи мобильных устройств упали на 3% в годовом исчислении. Samsung в свою очередь имела долю 18,5% в третьем квартале 2021 года, а в этом году - 18,3%.

По данным исследователей, в общем объеме продаж телефоны с поддержкой стандарта связи 5G составили до 46% отгрузок за квартал, что является новым рекордом.