Представлен флагманский смартфон OnePlus 11 с камерами от Hasselblad

В Китае состоялась презентация нового флагманского смартфона OnePlus 11. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель получила обновленный дизайн, главной особенностью которого является круглая площадка с камерами, "наплывающая" на левую часть верхней половины корпуса. На ней расположены три объектива с разрешением 50, 48 и 32 Мп, светодиодная вспышка, а также надпись бренда Hasselblad. Известная на рынке фотоаппаратов шведская компания помогла OnePlus с настройкой камер смартфона.

OnePlus 11 получил 6,7-дюймовый экран AMOLED от Samsung с разрешением 3216 на 1440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, а также стереодинамики. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а также 12 или 16 ГБ оперативной памяти в связке со 256 или 512 ГБ постоянной.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт. Корпус устройства имеет защиту от брызг и пыли, выполненную по стандарту IP54.

В Китае новинка поступит в продажу 9 января по цене от 4 до 4,9 тыс. юаней. Глобальная версия OnePlus 11 будет представлена 7 февраля 2023 года.