https://news.day.az/hitech/1526662.html В Twitter появятся новые функции
В Twitter появятся новые функции
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Twitter появятся функции форматирования текста. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает Day.Az.
"В этом квартале мы добавим простые функции форматирования, такие как жирный шрифт, подчеркивание и размер шрифта", - написал он.
Маск объяснил это тем, что нужно позволить пользователям социальной сети публиковать полные тексты в Twitter, а не принуждать их использовать другие сайты. При этом предприниматель указал, что соцсеть "продолжит рекомендовать краткость в твитах".
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