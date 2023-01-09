В Twitter появятся новые функции

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в Twitter появятся функции форматирования текста. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает Day.Az.

"В этом квартале мы добавим простые функции форматирования, такие как жирный шрифт, подчеркивание и размер шрифта", - написал он.

Маск объяснил это тем, что нужно позволить пользователям социальной сети публиковать полные тексты в Twitter, а не принуждать их использовать другие сайты. При этом предприниматель указал, что соцсеть "продолжит рекомендовать краткость в твитах".