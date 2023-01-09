Apple представит гарнитуру смешанной реальности

Компания Apple готовится сделать анонс первой гарнитуры смешанной реальности собственной разработки уже весной 2023 года. Об этом заявил редактор Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагаемое название нового устройства - Reality Pro. По мнению Гурмана, после весеннего анонса подробности о функциях AR-гарнитуры будут представлены на ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC в июне. Осенью же состоится официальный запуск устройства.

Сообщается, что тестирование нового гаджета Apple уже ведется силами нескольких разработчиков программного обеспечения. Операционная система для гарнитуры получит название xrOS, утверждает Гурман.

Также сообщается, что выпуск нового устройства потребовал от Apple мобилизации сразу нескольких отделов разработки программного и аппаратного обеспечения, поэтому в 2023 году иных прорывных технологий от компании ждать не приходится.