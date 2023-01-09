Lenovo выпустит на глобальный рынок игрового конкурента iPad mini

Представленный в феврале 2022 года для китайского рынка игровой Android-планшет Lenovo Legion Y700 может поступить в продажу за пределами КНР. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такие предположения обусловлены появлением продуктовой страницы планшета на нескольких зарубежных сайтах Lenovo. Причем на всех этих сайтах отображается неполная страница.

Планшет Legion Y700, который позиционируется как игровое устройство, оснащен 8,8-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 870 и аккумулятором 6550 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Стоимость гаджета в Китае на момент релиза составляла 2,7 тыс. юаней.