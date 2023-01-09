Создан карандаш для рисования на сенсорных экранах и бумаге

Тайваньский производитель электроники MSI представил на техновыставке CES 2023 гаджет Pen 2, который может выполнять роль как стилуса для устройств с сенсорным экраном, так и обычного карандаша для письма и рисования на бумаге. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уникальным свойством новый стилус MSI наделяет механизм, который позволяет выдавливать грифель из наконечника на необходимую длину. Механизм гаджета похож на тот, что используется в обычных канцелярских карандашах со сменным стержнем.

В остальном Pen 2 является традиционным стилусом. В модели реализована технология MPP2.6, позволяющая ей распознавать 4096 степеней нажатия. В стилусе используется система быстрой зарядки, которая позволяет устройству работать до 10 часов после всего 5 минут подключения к внешнему источнику питания. В дополнение автор The Verge отметил, что Pen 2 оборудован вибрацией, которая обеспечивает обратную тактильную связь.

Единственным существенным недостатком новинки является то, что она продается только в комплекте с ноутбуком MSI Creator Z, который стоит от $3 тыс.