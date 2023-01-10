Пошаговая навигация Google Maps стала доступна на умных часах

Компания Google сделала важное обновление для своего картографического сервиса Google Maps (Карты Google). Теперь пользователи могут запускать пошаговую навигацию Google Maps прямо на своих умных часах, без необходимости сначала запускать карты на смартфоне, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Конечно, существует ряд ограничений. Часы должны поддерживать подключение к сотовой сети 4G LTE сами по себе, а также работать под управлением платформы Wear OS 3. В основном речь идёт о Pixel Watch и Samsung Galaxy Watch 5 с LTE.

Раньше использование Google Maps на умных часах Wear OS доставляло определённые неудобства. Чтобы использовать функцию, нужно было открыть карты на смартфоне, а затем получить пошаговые инструкции на умных часах. Теперь запустить навигацию можно из приложения Google Maps на часах или с помощью голосовой команды цифровому помощнику Google.