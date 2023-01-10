Великобритания впервые запустила космические спутники со своей территории

Модифицированный самолет Boeing-747 с закрепленной под левым крылом двухступенчатой ракетой-носителем воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit в понедельник вечером поднялся в воздух с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии для вывода девяти спутников на околоземную орбиту. Трансляцию вел телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Примерно через час после взлета на высоте 10,5 км над Атлантическим океаном недалеко от побережья ирландских графств Корк и Керри будет выпущена ракета LauncherOne, которая за 10 минут выведет гражданские и военные спутники преимущественно британского производства на низкую околоземную орбиту (примерно 550 км). Предполагается, что этот старт станет пятым успешным запуском Virgin Orbit: предыдущие состоялись с января 2021 года по июль 2022 года из космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния).

Первое испытание носителя в мае 2020 года завершилось неудачей - после сброса с самолета не включились двигатели LauncherOne. Ракета достигает 21,3 м в длину и способна развивать скорость до 28,1 тыс. км/ч. Как уточняет Virgin Orbit, с помощью LauncherOne можно выводить на орбиту спутники массой до 500 кг.

По данным телеканала ITV, в интересах Минобороны Великобритании в ночь на вторник будут запущены два малых спутника Prometheus-2. Кроме того, LauncherOne доставит на орбиту оманский спутник и первый произведенный в Уэльсе спутник ForgeStar-0, который представляет собой миниатюрную плавильную печь, предназначенную для получения уникальных сплавов в условиях космоса.