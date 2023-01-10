Apple начинает пробное производство iPhone 15 в Китае

Компания Foxconn начинает тестовое производство новых смартфонов линейки iPhone 15 от американской Apple на заводе в китайском городе Шэньчжэнь.

Об этом сообщает газета Economic Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Apple и Foxconn уже перешли к стадии NPI (New Production Introduction), которая подразумевает переход от концепта к окончательному дизайну, после чего и начинается тестовое производство новых гаджетов. Традиционно тестовая стадия производства iPhone проводится именно на заводе в Китае.

"NPI нового iPhone в этом году немного отличается от предыдущих лет, в основном потому, что разрыв между временем массового производства iPhone в Китае и Индии сократится", - говорится в статье. Раньше разрыв составлял от шести до девяти месяцев, но в 2023 году он будет сокращен до нескольких недель.

В результате ожидается, что iPhone 15‌ поступит в массовое производство осенью 2023 года, а Apple передаст Foxconn данные о дизайне и производственных потребностях для выпуска новых смартфонов.