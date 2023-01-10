В Азербайджане в связи с резким изменением погоды проблем с широкополосным интернетом и стационарной телефонной связью выявлено не было.

Об этом сказали во вторник Day.Az в пресс-службе государственного интернет-провайдера ООО "Aztelekom" и ООО "Baktelecom".

По данным источника, за последние несколько суток в ООО не поступало массовых обращений по поводу затруднений в работе стационарного телефонной связи и интернета соответственно.

Отметим, с начала осуществления проекта "Онлайн Азербайджан" и по сегодняшний день около 766 тысяч домохозяйств по всей стране уже получили доступ к оптическому интернету, при чем 539 тысяч из них - в течение 2021-2022 годов, что подчеркивает многократное увеличение темпов развертывания новой инфраструктуры. В целом, до конца 2024 года планируется обеспечить все домохозяйства страны высокоскоростным интернетом посредством GPON и других широкополосных технологий.