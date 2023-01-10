Стало известно о новой функции WhatsApp

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp на базе Android станет доступна возможность быстрого переноса чатов со старого устройства на новое. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным портала, новая функция предусматривает перенос чатов без необходимости создавать резервные копии их истории. Для использования опции необходимо загрузить мессенджер на новое устройство и отсканировать предоставленный QR-код.

Возможность переноса чатов без облачного копирования находится в стадии разработки и будет выпущена в обновлении приложения. Сейчас функция доступна в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.1.25.