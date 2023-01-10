Apple начала бороться с зависимостью от американской корпорации

Компания Apple занялась разработкой собственного чипа для работы Wi-Fi и Bluetooth с целью заменить соответствующие компоненты от американской корпорации Broadcom. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Apple планирует создать собственный контроллер для отказа от компонентов Broadcom к 2025 году. Компания из Купертино продолжает оставаться крупнейшим клиентом Broadcom, формируя около 20% выручки фирмы.

"Apple уже работает над последующей версией, которая будет сочетать в себе возможности сотового модема, Wi-Fi и Bluetooth в одном компоненте", - говорится в статье.

Смартфоны остаются для Apple основным источником выручки, а Broadcom по-прежнему поставляет Apple другие компоненты, в том числе радиочастотные чипы и те, которые поддерживают беспроводную зарядку. Тем не менее, производитель iPhone планирует со временем заместить и эти компоненты гаджетов.