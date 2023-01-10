Стало известно об уходе еще одного топ-менеджера из Apple

Еще один топ-менеджер американской компании Apple, вице-президент по развитию сервисов Питер Штерн заявил коллегам об уходе из корпорации. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, близкого к Штерну, он уходит из Apple, чтобы "проводить больше времени на восточном побережье США". "Штерн покинет компанию в конце января", - говорится в статье.

Согласно данным издания, это приведет к серьезной перестановке в команде топ-менеджера. Теперь его отдел будет разделен на три отдельных подразделения, по словам двух источников, знакомых с ситуацией внутри Apple. Одним из руководителей будет Оливер Шуссер, который в настоящее время отвечает за сервис Apple Music.

Штерн присоединился к Apple в 2016 году после работы на различных руководящих должностях в телекомпании Time Warner Cable. Также специалист тесно сотрудничал с Эдди Кью, старшим вице-президентом Apple.

Неофициально считалось, что Штерн может стать преемником Кью. Apple пока не подтвердила информацию издания об уходе Штерна из компании.