Microsoft займется разработкой человекоподобных чат-ботов

Корпорация Microsoft рассматривает возможность инвестиций на сумму $10 млрд в компанию OpenAI, разработавшую чат-бот ChatGPT на основе нейросети GPT-3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Forbes, ссылаясь на Bloomberg и Semafor.

Отмечается, что Microsoft и OpenAI обсуждают сделку уже несколько месяцев. Согласно полученным журналистами документам, в случае согласия с обеих сторон Microsoft будет выделять деньги OpenAI в течение нескольких лет.

Партнерство подразумевает, что после денежных вливаний Microsoft будет получать 75% от доходов компании OpenAI до тех пор, пока не отобьет свои вложения. Далее Microsoft станет владельцем 49% акций OpenAI, еще 49% получат другие инвесторы, а оставшиеся 2% будут закреплены за самой OpenAI.

Особенностью ChatGPT является то, что в отличие от других чат-ботов он умеет сочинять ответы на вопросы людей с пояснениями и осознанием контекста. Ожидается, что в будущем Microsoft интегрирует ChatGPT в свою поисковую систему Bing ради конкуренции с Google.