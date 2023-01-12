Samsung предлагает клиентам купить новые смартфоны Galaxy «вслепую»

Компания Samsung открыла предзаказ на свою новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S23 за три недели до официального анонса устройств. Об этом сообщает портал PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Презентация Galaxy Unpacked, на которой покажут новые флагманы, состоится 1 февраля - это будет первое офлайн-мероприятие компании со времен пандемии COVID-19. При этом официальной информации о смартфонах пока не было - неизвестны ни точные характеристики, ни даже окончательная цена гаджетов. Всем покупателям, решившимся на предзаказ "вслепую", Samsung пообещала скидки в размере $50-$100 на каждое устройство.

В рамках мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung покажет как минимум три новые модели флагманских смартфонов: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, а также Galaxy S23 Ultra. Ожидается, что все новинки поступят в продажу 7 февраля 2023 года. Также предполагается анонс новой серии ноутбуков новая Galaxy Book 3.