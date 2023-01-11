Apple намерена выпускать собственные дисплеи для смартфонов
Компания Apple планирует запустить производство собственных экранов для мобильных устройств и начать их использование уже в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом американский техногигант намерен снизить зависимость от LG и Samsung, которые на текущий момент являются партнерами компании в этой сфере. Кроме того, собственное производство поможет Apple иметь большой контроль над внешним видом и возможностями дисплеев, например, сделать их более яркими.
По данным Bloomberg, Apple намерена перейти с OLED на microLED-экраны. Первый дисплей производства бренда получат умные часы Apple Watch, релиз которых состоится к концу следующего года. Затем фирменные экраны постепенно станут частью и других устройств компании, включая смартфоны iPhone.
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