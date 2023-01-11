Microsoft выпустит складной смартфон с гибким дисплеем Surface Duo 3

Компания Microsoft готовит к выпуску новый складной смартфон с гибким экраном, который получит название Surface Duo 3. Об этом сообщает портал GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что изначально компания намеревалась выпустить новый Surface Duo в том же форм-факторе, что и предыдущие версии, то есть с двумя плоскими дисплеями, однако в результате передумала. Сообщается, что Surface Duo 3 будет напоминать гибкие смартфоны Vivo X Fold и Honor Magic V.

Пока неизвестно, когда будет выпущен гаджет и какова будет его стоимость. Не исключено, что к моменту релиза название устройства будет изменено, чтобы отразить переход к новому форм-фактору, однако источники внутри Microsoft сообщают, что внутри самой компании модель пока рассматривается именно как третье поколение Duo.